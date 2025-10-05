سينر ينسحب بسبب تقلصات عضلية في شنغهاي

انتهت محاولة يانيك سينر للاحتفاظ بلقبه في بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس بطريقة مؤلمة اليوم الأحد عندما اضطر المصنف الثاني عالميا إلى الانسحاب في منتصف المباراة أمام تالون خريكسبور بسبب تقلصات عضلية في أجواء رطبة.

كان خريكسبور متقدما في مباراة الدور الثالث 6-7 و7-5 و3-2 عندما عانى سينر من تقلصات عضلية في فخذه مما أجبره على الانسحاب بعد أكثر من ساعتين ونصف الساعة على أرض الملعب.

وقال خريكسبور الذي خسر جميع المواجهات الست ضد سينر قبل مباراة الأحد “هذه بالتأكيد ليست الطريقة التي تريد الفوز بها. كانت الأحوال الجوية قاسية جدا هنا في شنغهاي طيلة الأسبوع.

“أعتقد أننا ما زلنا محظوظين بعض الشيء للعب في المساء بعيدا عن أشعة الشمس. لكن بعد ساعتين و36 دقيقة في منتصف المجموعة الثالثة… أنا آسف من أجله، أتمنى له الشفاء العاجل”.

كان سينر قد بدأ يعاني في المجموعة الثانية مما دفعه إلى وضع منشفة ثلج حول رقبته.

كان حامل اللقب يعرج بشكل واضح ويدلك فخذه في المجموعة الحاسمة. وفي الشوط السادس عاد إلى مقعده وهو يعرج بمساعدة الطبيب قبل أن يضطر إلى اتخاذ قرار الانسحاب.