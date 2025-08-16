سينر ينهي مشوار أتمان بقبل نهائي بطولة سينسناتي للتنس

أنهى المصنف الأول وحامل اللقب يانيك سينر مشوار الفرنسي تيرينس أتمان المتأهل من التصفيات في بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس بفوزه 7-6 و6-2 اليوم السبت ليتاهل للنهائي.

وفاز سينر، الذي أتم عامه 24 اليوم السبت، بنسبة 91 في المئة من نقاط إرساله الأول، ولم يواجه أي نقطة كسر إرسال خلال المباراة التي استمرت 86 دقيقة، واستغل نقطتين من أصل خمس فرص لكسر الإرسال في أول مباراة يلعبها ضد أتمان المصنف 136 عالميا.

وقال سينر في مقابلة على جانب الملعب بعدما احتفل المشجعون بعيد ميلاده “إنه تحد صعب للغاية. في كل مرة تلعب فيها ضد شخص جديد تماما يكون الأمر صعبا للغاية.

“كنت أعلم أن عليّ التحلي بالحذر الشديد وكانت عقليتي اليوم جيدة. أشعر أنني تعاملت مع المواقف في الملعب بشكل جيد للغاية”.

وكانت المجموعة الأولى متقاربة إذ قدم اللاعبان أداء قويا ولم يحصل أي منهما على فرصة واحدة لكسر إرساله.

وحافظ سينر على إرساله للشوط الثالث تواليا دون خسارة أي نقطة ليفرض شوطا فاصلا استهله أتمان بخطأ مزدوج ومضى اللاعب الإيطالي في طريقه لحسم المجموعة الأولى.

وفي بداية المجموعة الثانية، فاز حامل لقب بطولات أمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة وويمبلدون بشوط إرساله الذي دام لتسع دقائق ثم حافظ على إرساله في الشوط التالي دون خسارة أي نقطة قبل أن يكسر إرسال أتمان ليتقدم 3-1.

وكسر سينر إرسال منافسه مرة أخرى ليتقدم 4-1 وينهي مشوار أتمان، الذي تغلب على اثنين من أفضل 10 لاعبين في البطولة، هما تايلور فريتز وهولجر رونه في طريقه إلى قبل نهائي إحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة لأول مرة.