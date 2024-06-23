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"سينر" يهزم "هوركاتش" في نهائي بطولة هاله للتنس ليحرز لقبه الأول على العشب

منذ 11 ثانية
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

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أحرز الإيطالي يانيك سينر، بطل أستراليا المفتوحة للتنس، لقبه الأول على الملاعب العشبية اليوم الأحد متفوقا على البولندي هوبرت هوركاتش 7-6 و7-6 في نهائي بطولة هاله المفتوحة 24 حزيران/يونيو 2024.

ويمثل هذا الفوز اللقب 14 للاعب الإيطالي البالغ من العمر 22 عاما في مسيرته على صعيد بطولات الفردي.

ولم يتمكن أي لاعب من الاثنين من كسر إرسال الآخر ووصلت المجموعتان إلى شوط فاصل لينتصر سينر في النهاية على البولندي هوركاتش، المصنف الخامس، وشريكه التقليدي في منافسات الزوجي.

ومن المقرر أن يشارك سينر المصنف الأول عالميا في بطولة ويمبلدون، حيث وصل إلى الدور قبل النهائي العام الماضي. وتنطلق البطولة اعتبارا من الأول من يوليو تموز المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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