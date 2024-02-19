سينر يواصل الانتصارات ويتوج بلقب روتردام للتنس

ربما لا يقارن التتويج بلقب بطولة روتردام للتنس مع لقب أستراليا المفتوحة الكبير لكن الإيطالي يانيك سينر قال إن الفوز في نهائي البطولة وهي من فئة 500 نقطة مهم أيضا بالنسبة له بعد صعوده لأعلى تصنيف طوال مسيرته وهو المركز الثالث عالميا.

وتوج سينر (22 عاما) بأول لقب كبير في مسيرته بعد فوزه في ملبورن بارك الشهر الماضي على الروسي دانييل ميدفيديف في مباراة امتدت لخمس مجموعات.

ومدد اللاعب الإيطالي مسيرة انتصاراته في العام الحالي إلى 12 مباراة متتالية بعد الفوز 7-5 و6-4 على منافسه الأسترالي ألكيس دي مينو في نهائي بطولة روتردام الهولندية الليلة الماضية.

ويعني الفوز بثاني لقب في العام الحالي تقدم سينر إلى المركز الثالث متجاوزا ميدفيديف في قائمة التصنيف الدولية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم الاثنين 19\2\2024.

وقال سينر “الفوز بأي لقب مهما كان حجمه يعني الكثير.

“حصلت على قدر أكبر قليلا من الاهتمام (كبطل لأستراليا المفتوحة) لكن عندما تحصل على شيء فإنه يتعين عليك وضعه في الاعتبار. أحسست أنني أبذل أقصى جهد مستطاع في كل ما قمت به وهذه هي النتيجة في هذا الأسبوع.

“سنبدأ من جديد من الصفر في بطولة إنديان ويلز ومن ثم فأنا أحاول بالفعل التحسن. سنرى ما هو قادم.”

وسيسعى سينر لتحقيق التقدم في مواجهة المصنف الثاني عالميا وحامل اللقب في إنديان ويلز الإسباني كارلوس ألكاراز على الملاعب الصلبة في الشهر المقبل.

وأضاف “بفضل فريقي، أدينا عملا كبيرا بالفعل خلال الأسابيع القليلة الأخيرة والآن قمنا بعمل رائع هنا. أنا فعلا فخور بالأداء الذي قدمته طوال الأسبوع.”

“واجهنا مواقف صعبة لكننا تعاملنا معها بالطريقة الصحيحة. سنسعى دوما للتحسن. هذا هو الأهم.”