شاهد الفيديو الساخر الذي تسبب بأزمة كبيرة بين نابولي ومهاجمه "أوسيمين"!

حذف مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين جميع صوره تقريبا بقميص الفريق من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشر النادي مقطعا مصورا ساخرا منه عبر الإنترنت.

ونشر نابولي مقطعا مصورا يوم الثلاثاء بدا أنه يسخر من مهارات أوسيمين في ضربات الجزاء بعد أن أهدر ركلة جزاء في التعادل السلبي مع بولونيا يوم الأحد.

وحذف المقطع المصور لاحقا، لكن أوسيمين رد بحذف جميع صوره تقريبا بقميص نابولي. وكان رد فعل وكيله أيضا غاضبا.

وقال روبرتو كاليندا، وكيل أوسيمين، في منشور: “ما حدث اليوم في الصفحة الرسمية لنابولي على منصة تيك توك غير مقبول. تم نشر مقطع مصور يسخر من فيكتور لأول مرة، ثم تم حذفه الآن، ولكن في وقت متأخر”.

وأضاف “حقيقة خطيرة تسبب أضرارا جسيمة للغاية للاعب وتزيد من المعاملة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة بين المحاكمات الإعلامية والأخبار الكاذبة. نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية وأي مبادرة مفيدة لحماية فيكتور.”

