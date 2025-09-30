شباب الأهلي يفوز 1-صفر على الاتحاد المتعثر في أبطال آسيا للنخبة

فاز شباب الأهلي 1-صفر على مضيفه الاتحاد الذي استمر تعثره في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعدما سجل سعيد عزت الله هدف فوز بطل الإمارات في الشوط الأول.

وحقق شباب الأهلي فوزه الأول في مجموعة الغرب، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط. بينما تعرض الفريق السعودي للخسارة الثانية تواليا ليظل بلا أي نقاط.

وكان الفريق الزائر الطرف الأفضل منذ البداية، وسدد يوري سيزار في القائم في الدقيقة الثانية ثم أطلق جيليرمي بالا تسديدة مرت أعلى عارضة الاتحاد.

وجاءت أولى فرص صاحب الأرض عن طريق موسى ديابي الذي انطلق في هجمة مرتدة وسدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 21.

وسجل عزت الله لاعب شباب الأهلي هدف الفوز بضربة رأس بعد ركلة ركنية قرب الاستراحة.

وظن روجر فرنانديز أنه أدرك التعادل بعد ساعة من اللعب لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل، بينما فشل الاتحاد في تهديد مرمى الفريق الزائر ليتعثر بطل السعودية مجددا في البطولة القارية الأبرز للأندية.