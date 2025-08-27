الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
شتوتجارت يحتاج لركلات الترجيح للفوز على براونشفايج في كأس ألمانيا

منذ 21 دقيقة
نادي شتوتجارت

احتاج حامل اللقب نادي شتوتجارت إلى هدف التعادل في الدقيقة 89 قبل أن يتغلب على أينتراخت براونشفايج المنتمي للدرجة الثانية 8-7 بركلات الترجيح في الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وتصدى حارس شتوتجارت ألكسندر نويبل لثلاث ركلات ترجيح من إجمالي 20 ركلة ترجيح تم‭ ‬تنفيذها بعد انتهاء اللقاء المثير بالتعادل 4-4 بعد مرور 120 دقيقة.

وتأخر حامل اللقب في الدقيقة الثامنة بهدف جاء بتسديدة سفين كولر لكن الفريق الزائر أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق أخرى برأسية إرميدين ديميروفيتش.

وبعدها وضع اللاعب البوسني فريقه في المقدمة بعد مرور ساعة قبل أن يقلب فابيو دي ميشيل سانشيز المباراة بهدفين في أواخر الشوط الثاني.

وخطف مهاجم شتوتجارت نيك فولتيماده هدف التعادل في الدقيقة 89 ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي.

وظن شتوتجارت أنه ضمن التأهل للدور التالي عندما توغل تياجو توماس بشكل رائع من بين لاعبي الفريق المنافس ليجبر سانوسي با على تحويل الكرة بالخطأ لمرماه.

لكن براونشفايج عاد مرة أخرى وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 99 ثم سجل هدف التعادل عن طريق كريستيان جو كونتيه في الدقيقة 105.

بعد ذلك تصدى نويبل لثلاث ركلات ترجيح من أصل 10 ركلات نفذها براونشفايج بينما سجل لورينز أسينيون لاعب شتوتجارت ركلة الترجيح الحاسمة.

