شتوتجارت يحقق فوزاً قياسياً أمام أوجسبورج ويتقدم للمركز الثاني بدوري ألمانيا

سجل سيرهو جيراسي هدفاً ليقود شتوتجارت للفوز 1-صفر على أوجسبورج ويتقدم إلى المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متفوقا على بايرن ميونيخ بعدما حقق الانتصار 22 في الدوري هذا الموسم وهو رقم قياسي على مستوى النادي.

وسجل لاعب غينيا الدولي هدف المباراة الوحيد بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني محرزا هدفه 26 في الدوري هذا الموسم.

وهذه المرة 11 هذا الموسم التي يفتتح فيها جيراسي التسجيل، في ثاني أفضل سجل على مر العصور للاعب أجنبي في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وهيمن شتوتجارت على المباراة وتجاوزت نسبة استحواذه على الكرة 70 في المئة وسنحت له فرصة إضافة الهدف الثاني لكن حارس المرمى توماس كوبيك تصدى لمحاولة كريس فوريش بعد الهدف الأول بقليل.

وبهذا الفوز يصل شتوتجارت، الذي ضمن التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، إلى 70 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بايرن ميونيخ الذي يواجه فولفسبورج بعد غد الأحد.