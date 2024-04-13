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شتوتغارت يواصل مطاردة بايرن ميونيخ بفوز ساحق على آينتراخت فرانكفورت

منذ ساعة واحدة
نادي شتوتجارت

نادي شتوتجارت

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في مباراة مثيرة، نجح فريق شتوتجارت في تحقيق فوز مذهل على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، حيث تمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول خلال 26 دقيقة فقط.

وبهذا الفوز، يواصل شتوتجارت ملاحقته لبايرن ميونيخ في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، حيث يحتل المركز الثالث ويتساوى في عدد النقاط مع بايرن ميونيخ المتواجد في المركز الثاني، وذلك قبل خمس جولات فقط على نهاية الموسم.

ووضع سيرهو جيراسي هداف شتوتجارت الفريق المضيف في المقدمة بعد 11 دقيقة مسجلا هدفه 25 في الدوري هذا الموسم وهو رقم قياسي للنادي.

وضاعف دينيز أونداف التقدم لأصحاب الأرض بعد ست دقائق قبل أن يتعاون مع جيراسي ليصنع لجيمي ليولينج الهدف الثالث في الدقيقة 37.

ويملك شتوتجارت 63 نقطة بالتساوي مع بايرن ميونيخ. ويحتل رازن بال شبورت لايبزيج المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وسيضمن المتصدر باير ليفركوزن، برصيد 76 نقطة، لقبه الأول في الدوري بفوزه على فيردر بريمن غدا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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