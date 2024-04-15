شروق الشعلة: اكتمال الاستعدادات لحفل إيقادها في أولمبياد باريس

تم إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024 بأشعة الشمس في بروفة في أولمبيا القديمة اليوم الاثنين 15 نيسان/أبريل الجاري، قبل المراسم الرسمية غدا الثلاثاء والتي ستمثل المرحلة النهائية للألعاب في فرنسا.

واستخدمت ممثلة يونانية تلعب دور الكاهنة الكبرى مرآة وأشعة الشمس لإيقاد الشعلة في البروفة الأخيرة قبل الحفل التقليدي غدا الثلاثاء في مهد الألعاب الأولمبية في اليونان القديمة.

ويمثل الحفل بداية مسيرة الشعلة في اليونان وفرنسا والتي ستنتهي في باريس لبدء الألعاب في 26 يوليو تموز المقبل.

وسيتم إيقاد الشعلة غدا الثلاثاء أمام رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو ورئيسة بلدية باريس آن إيدالجو وقيادة اللجنة الأولمبية الدولية، ومن غير المرجح أن تواجه أي مشاكل مناخية مع درجات حرارة دافئة وسماء مشمسة إلى حد كبير.

وفي حالة وجود سحب لا تسمح باستخدام المرآة لإيقاد الشعلة، يتم استخدام الشعلة المشتعلة كنسخة احتياطية.

وبعد إيقاد الشعلة غدا، ستقوم الممثلة ماري مينا بتمرير الشعلة إلى حامل الشعلة الأول، بطل التجديف الأولمبي ستيفانوس نتوسكوس على حافة الاستاد الأولمبي القديم لبدء مسيرة مدتها 11 يوما في اليونان.

وسيتم بعد ذلك تسليم الشعلة إلى منظمي ألعاب باريس في أثينا يوم 26 أبريل نيسان الحالي قبل قضاء ليلة في السفارة الفرنسية في العاصمة اليونانية ثم تغادر في اليوم التالي إلى فرنسا على متن سفينة ذات ثلاثة سواري “بيليم”.

وستصل الشعلة الأولمبية إلى مرسيليا في الثامن من مايو آيار المقبل ومن المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 150 ألف شخص الحفل في الميناء القديم بالمدينة الجنوبية على البحر المتوسط قبل بدء المرحلة الفرنسية من مسيرة الشعلة.

وستستضيف مرسيليا، التي أسسها المستوطنون اليونانيون في فوكايا حوالي عام 600 قبل الميلاد، منافسات الشراع.

وستستمر مسيرة الشعلة في فرنسا 68 يوما وستتوج بإيقاد الشعلة الأولمبية في حفل افتتاح الأولمبياد يوم 26 يوليو تموز المقبل