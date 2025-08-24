الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
شنايدر تهزم ألكسندروفا وتتوج بلقب مونتيري المفتوحة للتنس

منذ ساعة واحدة
تنس- تعبيرية

واصلت الروسية ديانا شنايدر سلسلة انتصاراتها الرائعة في نهائيات بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات وأحرزت لقب مونتيري المفتوحة للتنس أمس السبت بعد تغلبها على مواطنتها إيكاترينا ألكسندروفا 6-4 و4-6 و6-4 في نهائي البطولة ذات 500 نقطة.

لم تواجه شنايدر أي صعوبات تذكر في المجموعة الأولى لكنها عانت في الثانية التي كانت متقلبة وشهدت انتزاع ألكسندروفا الشوط الخامس والحاسم في المجموعة بنتيجة 5-4 لتفرض الاحتكام إلى شوط فاصل.

حققت شنايدر المصنفة الثالثة أفضلية في وقت مبكر من المجموعة الثالثة عندما كسرت إرسال ألكسندروفا في الشوط الأول وحافظت على الإرسال لتتقدم 2-صفر وهي أفضلية لم تتنازل عنها.

وبهذا لم تُهزم شنايدر، المصنفة 12 عالميا، في آخر خمس نهائيات خاضتها في بطولات تابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات إذ أضافت لقب مونتيري إلى انتصاراتها في هونج كونج وبودابست وباد هومبورج وهوا هين العام الماضي.

