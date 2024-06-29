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"شنايدر" تهزم "فيكيتش" وتفوز بنهائي بطولة باد هومبورج المفتوحة للتنس

منذ 18 دقيقة
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

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فازت ديانا شنايدر بلقبها الأول ضمن بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات على الملاعب العشبية بتغلبها 6-3 و2-6 و6-3 على دونا فيكيتش في نهائي بطولة باد هومبورج المفتوحة اليوم السبت قبل أيام من ظهورها الأول في القرعة الرئيسية لفردي السيدات ببطولة ويمبلدون.

وكسرت الروسية شنايدر إرسال منافستها الكرواتية لتتقدم 3-1 في مجموعة أولى مثيرة أنقذت فيها فرصتين للكسر لتتقدم 5-2.

وأنقذت فيكيتش ثلاث نقاط لحسم المجموعة الأولى لكن شنايدر قاتلت وسددت إرسالا ساحقا حسمت به المجموعة.

وسارت الأمور لصالح فيكيتش في المجموعة الثانية إذ تقدمت 2-صفر وكسرت إرسال منافستها مجددا لتفوز بها.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المجموعة الثالثة لكن شنايدر البالغ عمرها 20 عاما حافظت على هدوئها تحت الضغط وكسرت إرسال منافستها مرتين تواليا لتحسم الفوز.

وقالت شنايدر بعدما فازت بلقبها الثاني في مسيرتها “سعيدة جدا بأنني خضت أحد أفضل الأسابيع في حياتي… آمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا المنوال”.

وقالت فيكيتش، التي خسرت نهائي إحدى بطولات الاتحاد على العشب للمرة الثانية، لمنافستها “لقد قدمت أداء رائعا… فزت باللقب عن جدارة حقيقة”.

    المصدر :
  • رويترز

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