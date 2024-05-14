الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445 ﻫ - 14 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شيانتيك تبلغ قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

منذ 4 دقائق
البولندية إيجا شيانتيك

البولندية إيجا شيانتيك

A A A
طباعة المقال

تأهلت إيجا شيانتيك بسهولة إلى قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بفوزها 6-1 و6-3 على ماديسون كيز المصنفة 18 اليوم الثلاثاء، وستواجه الفائزة من لقاء الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة أو الصينية تشينغ قينوين.

وكان دور الثمانية في روما تكرارا لمواجهة شيانتيك أمام الأمريكية كيز في قبل النهائي في مدريد قبل أيام، والذي انتهى بنفس النتيجة.

وكسرت شيانتيك، المصنفة الأولى على العالم والتي سبق لها تحقيق لقب بطولة روما مرتين، إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي، بينما فازت كيز بشوط إرسالها التالي دون خسارة أي نقطة لتجعل النتيجة 2-1 لكن البولندية فازت بالأربعة أشواط التالية لتنهي المجموعة الأولى في 26 دقيقة.

واحتاجت شيانتيك إلى كسر واحد للإرسال في المجموعة الثانية، والذي منحها التقدم 3-1، وعندما أنقذت البولندية أربع نقاط لكسر إرسالها في الشوط التالي الذي فازت به، انتهت فرصة كيز في العودة.

وقالت شيانتيك “بصراحة، كان شعوري جيدا للغاية اليوم، حتى لو كنت أعرف أن نقطة أو نقطتين يمكن أن تغير كل شيء.

“أنا سعيدة لأنني لعبت ضربات الإرسال بشكل جيد لأنني أعتقد أنه عندما كنا متعادلتين في الأشواط في بعض الأحيان، كان بإمكاني الفوز بها فقط عن طريق الإرسال”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ليساندرو مارتينيز
هذا موعد عودة مارتينيز إلى الملاعب
عثمان ديمبلي
مبابي يدعم ديمبلي لخلافته كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي
كيليان امبابي
فيديو.. ديمبيلي يُثير الجدل حول مستقبل مبابي: هل تتجه خطواته نحو الدوري السعودي؟

الأكثر قراءة

وزارة الشؤون الاجتماعية
خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
بشار وماهر الأسد يتحدان ضد طهران!
عناصر من قوى الأمن
صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!