شيانتيك تبلغ قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

تأهلت إيجا شيانتيك بسهولة إلى قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بفوزها 6-1 و6-3 على ماديسون كيز المصنفة 18 اليوم الثلاثاء، وستواجه الفائزة من لقاء الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة أو الصينية تشينغ قينوين.

وكان دور الثمانية في روما تكرارا لمواجهة شيانتيك أمام الأمريكية كيز في قبل النهائي في مدريد قبل أيام، والذي انتهى بنفس النتيجة.

وكسرت شيانتيك، المصنفة الأولى على العالم والتي سبق لها تحقيق لقب بطولة روما مرتين، إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي، بينما فازت كيز بشوط إرسالها التالي دون خسارة أي نقطة لتجعل النتيجة 2-1 لكن البولندية فازت بالأربعة أشواط التالية لتنهي المجموعة الأولى في 26 دقيقة.

واحتاجت شيانتيك إلى كسر واحد للإرسال في المجموعة الثانية، والذي منحها التقدم 3-1، وعندما أنقذت البولندية أربع نقاط لكسر إرسالها في الشوط التالي الذي فازت به، انتهت فرصة كيز في العودة.

وقالت شيانتيك “بصراحة، كان شعوري جيدا للغاية اليوم، حتى لو كنت أعرف أن نقطة أو نقطتين يمكن أن تغير كل شيء.

“أنا سعيدة لأنني لعبت ضربات الإرسال بشكل جيد لأنني أعتقد أنه عندما كنا متعادلتين في الأشواط في بعض الأحيان، كان بإمكاني الفوز بها فقط عن طريق الإرسال”.