"شيانتيك" تتجاوز جوف لتبلغ نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

تأهلت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى على العالم بسهولة إلى نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة بعدما تغلبت 6-4 و6-3 على كوكو جوف في المباراة الأولى بقبل النهائي اليوم الخميس 16 أيار/مايو 2024.

وتواجه شيانتيك الفائزة من المباراة الثانية بين أرينا سبالينكا المصنفة الثانية على العالم والأمريكية دانييل كولينز في نهائي سيقام في روما بعد غد السبت.

ونجت جوف من كسر مبكر لإرسالها في الشوط الأول ثم كسرت إرسال شيانتيك في الثاني لتتقدم 2-صفر.

إلا أن البولندية ردت بقوة ثم كسرت إرسال بطلة أمريكا المفتوحة لتجعل النتيجة 4-4 قبل أن تفوز بالمجموعة الأولى 6-4 بفضل ضربة خلفية متقنة.

وفازت كل لاعبة بشوط إرسالها في المجموعة الثانية حتى كسرت شيانتيك إرسال جوف (20 عاما) لتتقدم 3-2، لتحجز مكانها في النهائي الذي ستحاول فيه تحقيق اللقب الثالث في إيطاليا المفتوحة خلال أربع سنوات.

وبعد فوزها 11 مرة على التوالي على الأراضي الرملية، فإن شيانتيك قد تصبح ثالث لاعبة في التاريخ تجمع بين لقبي بطولتي مدريد وروما في العام نفسه بعد دينارا سافينا في 2009 وسيرينا وليامز في 2013.