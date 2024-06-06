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شيانتيك تتفوق على "كوكو جوف" وتُحقق بطاقة النهائي في رولان جاروس

منذ 10 دقائق
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

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قطعت إيجا شيانتيك خطوة كبيرة نحو الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي بعدما تغلبت 6-2 و6-4 على كوكو جوف في قبل النهائي اليوم الخميس لتعادل أطول سلسلة انتصارات حققتها على الملاعب الرملية.

وبهذا تواصل شيانتيك الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى هيمنتها على جوف بعدما حققت فوزها رقم 11 في 12 مباراة جمعت بينهما.

وتلعب في النهائي الذي يقام بعد غد السبت أمام جاسمين باوليني، المصنفة 12 في البطولة، أو ميرا أندريفا البالغ عمرها 17 عاما.

وكسرت شيانتيك إرسال منافستها في مستهل المباراة بعدما ارتكبت جوف خطأ بالضربة الأمامية، ودافعت اللاعبة البولندية عن نقاط للكسر في شوطي إرسالها التاليين، قبل أن تحكم قبضتها على المجموعة.

وبعدما خسرت المجموعة الأولى في أعقاب خطأ ارتكبته، مسحت جوف دموعها وهي متقدمة 2-1 في المجموعة الثانية بعد مشادة مع الحكم الرئيسي بشأن قرار حكم الخط، لكن بطلة أمريكا المفتوحة استعادت هدوءها لتكسر إرسال منافستها لأول مرة.

لكن شيانتيك، المصنفة الأولى عالميا، كسرت مجددا على الفور قبل أن تحافظ على شوط إرسالها وتكسر مجددا لتتقدم 4-3 بفضل ضربة قوية ومضت في طريقها لتحقيق انتصارها 20 على التوالي في رولا جاروس.

وبهذا تحقق شيانتيك انتصارها 18 على التوالي على الملاعب الرملية هذا الموسم – وهي المسيرة التي تضمنت فوزها ببطولتي مدريد وروما – لتعادل أفضل مسيرة فوز متتالي سجلتها في 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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