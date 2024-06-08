السبت 2 ذو الحجة 1445 ﻫ - 8 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"شيانتيك" تحرز لقب فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة تواليا

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 8 - يونيو - 2024 6:00 مساءً
إيجا شيانتيك

إيجا شيانتيك

A A A
طباعة المقال

فازت البولندية إيجا شيانتيك بلقب فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوز ساحق 6-2 و6-1 على الإيطالية جاسمين باوليني في المباراة النهائية اليوم السبت 8 حزيران/يونيو 2024.

وفازت شيانتيك، المصنفة الأولى عالميا، بلقب رولان جاروس للمرة الرابعة في تاريخها والثالثة على التوالي بعد أعوام 2020 و2022 و2023، وخامس ألقابها في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزها بلقب أمريكا المفتوحة في 2020.

وأصبحت شيانتيك ثالث لاعبة تفوز بكأس سوزان لينجلن ثلاث مرات على التوالي من بداية عهد الاحتراف في 1968، بعد جوستين هينان (2005-2007) ومونيكا سيليش (1990-1992).

وكسرت باوليني، المصنفة 12 في البطولة، إرسال شيانتيك لتتقدم 2-1 في بداية مذهلة، قبل أن تسيطر البولندية وتفوز في 11 من آخر 12 شوطا في المباراة لتحقق فوزها 21 على التوالي في باريس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

توم فيرنر رئيس مجلس إدارة نادي ليفربول
رئيس ليفربول عازم على إقامة مباريات بالدوري الممتاز في أمريكا
جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا
بعد الهزيمة أمام أيسلندا.. مدرب إنجلترا يحذر لاعبيه!
حارس اسكتلندا المخضرم جوردون خارج تشكيلة أوروبا 2024

الأكثر قراءة

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة
مسؤول كبير بحزب الله يكشف مفاجأة عن "أجهزة التجسس" الإسرائيلية قرب لبنان!
عناصر من الشرطة الدنماركية
رئيسة وزراء دولة أوروبية تتعرض لضرب مبرح في العاصمة!