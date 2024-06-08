"شيانتيك" تحرز لقب فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة تواليا

فازت البولندية إيجا شيانتيك بلقب فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوز ساحق 6-2 و6-1 على الإيطالية جاسمين باوليني في المباراة النهائية اليوم السبت 8 حزيران/يونيو 2024.

وفازت شيانتيك، المصنفة الأولى عالميا، بلقب رولان جاروس للمرة الرابعة في تاريخها والثالثة على التوالي بعد أعوام 2020 و2022 و2023، وخامس ألقابها في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزها بلقب أمريكا المفتوحة في 2020.

وأصبحت شيانتيك ثالث لاعبة تفوز بكأس سوزان لينجلن ثلاث مرات على التوالي من بداية عهد الاحتراف في 1968، بعد جوستين هينان (2005-2007) ومونيكا سيليش (1990-1992).

وكسرت باوليني، المصنفة 12 في البطولة، إرسال شيانتيك لتتقدم 2-1 في بداية مذهلة، قبل أن تسيطر البولندية وتفوز في 11 من آخر 12 شوطا في المباراة لتحقق فوزها 21 على التوالي في باريس.