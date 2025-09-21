شيانتيك تحرز لقب كوريا المفتوحة للتنس

البولندية إيغا شيانتيك تحتفل بالكأس بعد فوزها في نهائي الفردي على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا. رويترز

استطاعت المثابرة إيغا شيانتيك قلب تأخرها واقترابها من الخسارة إلى فوز بلقب بطولة كوريا المفتوحة للتنس اليوم الأحد إذ تغلبت على صدمتها في المجموعة الأولى لتنتصر على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 1-6 و7-6 و7-5.

وبدت شيانتيك، التي تفوقت في أول ثلاث مباريات لها في سول، في وضع سيئ في المجموعتين الأولى والثانية إذ ارتكبت عددا من الأخطاء المزدوجة وأرسلت عددا من الضربات الطويلة والبعيدة.

ومع ذلك، عالجت المصنفة الثانية عالميا الأخطاء وتعاملت مع أداء منافستها وحسمت الفوز بعد أكثر من ساعتين ونصف الساعة.

وهذا هو اللقب الثالث للبولندية هذا العام إضافة إلى انتصاريها في ويمبلدون وبطولة سينسناتي المفتوحة.

استفادت ألكسندروفا، التي فازت ببطولة كوريا المفتوحة عام 2022، من معاناة منافستها المبكرة وكسرت إرسالها ثلاث مرات في المجموعة الافتتاحية لتمسك بزمام المبادرة.

تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في وقت مبكر من المجموعة الثانية وواصلت ألكسندروفا الضغط على شيانتيك ووجدت نفسها على بعد نقطتين فقط من الفوز بعد أن تقدمت 30-15 بينما كانت النتيجة 6-5.

ورغم وضع منافستها في مأزق، فإن اللاعبة الروسية لم تتمكن من حسم المباراة لصالحها وأخذت شيانتيك المجموعة إلى شوط فاصل وتقدمت 3-صفر وحافظت على التقدم لتفرض مجموعة فاصلة.

كان هناك منعطف آخر في المجموعة الثالثة رفيعة المستوى إذ ارتكبت شيانتيك ثلاثة أخطاء مزدوجة في شوط واحد لتهدي ألكسندروفا كسرا للإرسال لكنها سرعان ما أعادت المباراة على الإرسال وزادت من قوتها.

ولم يكن بوسع ألكسندروفا التي بدت منهارة فعل شيء سوى مشاهدة شيانتيك، الحائزة على ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وهي تسدد ضربة أمامية دقيقة لتنتزع الفوز وتكمل عودتها.