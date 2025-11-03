الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
شيانتيك تخسر من ريباكينا في البطولة الختامية للتنس

منذ 38 دقيقة
خسرت إيجا شيانتيك التي ارتكبت العديد من الأخطاء، 3-6 و6-1 و6-صفر أمام إيلينا ريباكينا في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات اليوم الاثنين، لتحقق المصنفة السادسة على العالم انتصارها الثاني على التوالي وتتصدر مجموعتها في الرياض.

وارتكبت شيانتيك المصنفة الثانية عالميا 36 خطأ سهلا في آخر مجموعتين مقابل 17 خطأ من ريباكينا، لتحقق اللاعبة القادمة من قازاخستان أول فوز على منافستها الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في آخر خمس مباريات بينهما، لتقترب من التأهل إلى قبل النهائي.

وهيمنت شيانتيك في بداية المباراة لتفوز بالأشواط الثلاثة الأولى ولعبت ضربات الإرسال نحو جسد ريباكينا، بينما كانت الضربات الخلفية التي ردت بها المصنفة السادسة تصطدم في الشبكة في كثير من الأحيان.

وبدا أن شيانتيك فرضت سيطرتها بعدما حسمت المجموعة الأولى 6-3.

لكن اللاعبة البولندية ارتكبت خطأ مزودجا في ضربة الإرسال ثم خطأ سهلا لتمنح ريباكينا كسر إرسال مبكر في المجموعة الثانية، قبل أن تحافظ القادمة من قازاخستان على شوط إرسالها بضربة إرسال ساحقة لتتقدم 3-صفر في المجموعة الثانية.

وأصيبت شيانتيك بطلة ويمبلدون بالإحباط عندما ارتكبت ثلاثة أخطاء سهلة متتالية لتكسر ريباكينا إرسالها مرة أخرى لتتقدم 5-1، وتحسم المجموعة لصالحها.

وتواصلت معاناة شيانتيك وارتكبت 17 خطأ سهلا آخر، لتهدي ريباكينا الفوز بنتيجة 6-صفر في المجموعة الثالثة.

وستلعب ريباكينا أمام ماديسون كيز في مباراتها الأخيرة بمجموعة سيرينا وليامز، بينما ستلعب شيانتيك التي تغلبت على كيز يوم السبت، ضد أنيسيموفا.

وستتواجه الأمريكيتان كيز وأنيسيموفا في وقت لاحق من اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

