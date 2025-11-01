شيانتيك تسحق كيز في بداية مشوارها بالبطولة الختامية بالرياض

استهلت المصنفة الثانية عالميا إيغا شيانتيك سعيها للفوز بالبطولة الختامية لموسم لاعبات التنس المحترفات للمرة الثانية بتغلبها 6-1 و6-2 على ماديسون كيز بطلة أستراليا المفتوحة في دور المجموعات في الرياض اليوم السبت.

وحققت بطلة 2023 بداية سريعة في البطولة إذ خسرت اثنتين فقط من أول 14 نقطة لتتقدم 3-صفر في ظل معاناة كيز على الإرسال في مباراتها الأولى منذ هزيمتها في الدور الأول ببطولة أمريكا المفتوحة في أواخر أغسطس آب الماضي.

وواصلت شيانتيك الضغط على منافستها الأمريكية، التي بدت بعيدة عن مستواها في مشاركتها الثانية في البطولة بعد نسخة 2016، ومضت اللاعبة البولندية في طريقها للفوز بالمجموعة الافتتاحية بعد أن خسرت شوطا واحدا فقط.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية، لكن خطأ مزدوجا غير متوقع من كيز أعاد الأفضلية إلى شيانتيك، التي قدمت أداء قويا لتحسم الفوز بعد 61 دقيقة فقط من المنافسة.

وتقدم البطولة الختامية، التي تضم أفضل ثماني لاعبات في الفردي وفرق الزوجي عالميا، مجموع جوائز قياسي يبلغ 15.5 مليون دولار، إضافة إلى 1500 نقطة. ويقام النهائي في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.