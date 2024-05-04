"شيانتيك" تهزم "سبالينكا" في نهائي ماراثوني وتتوج بلقب مدريد المفتوحة للتنس

تغلبت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى على العالم على أرينا سبالينكا 7-5 و4-6 و7-6 اليوم السبت في نهائي ماراثوني لبطولة مدريد المفتوحة للتنس لتحرز اللقب للمرة الأولى، وذلك في تكرار لمواجهتهما في نسخة العام الماضي من بطولة اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة التي تقام على الملاعب الرملية.

وكانت سبالينكا قد حققت الفوز في نهائي نسخة 2023 الذي امتد لثلاث مجموعات، لكن البولندية شيانتيك توجت هذه المرة بعد أن أنقذت ثلاث نقاط حاسمة ليكون اللقب 20 في مسيرتها وتحرم لاعبة روسيا البيضاء من إحراز لقبها الثالث على الملاعب الرملية الحمراء بالعاصمة الإسبانية.

وكانت المباراة هي الأولى هذا الموسم بين صاحبتي المركزين الأول والثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات وجاءت على قدر التوقعات، إذ استمرت ثلاث ساعات و11 دقيقة لتكون أطول مباراة بين لاعبتين متوجتين بألقاب البطولات الكبرى.