شيانتيك تهزم كينين في موقعة بين فائزتين ببطولات كبرى

‭ ‬تجاوزت إيجا شيانتيك عقبة محفوفة بالمخاطر في الدور الأول بفوزها على صوفيا كينين 6-3 و6-4 في بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الثلاثاء، في موقعة بين فائزتين ببطولات كبرى.

ولم تنسجم اللاعبة البولندية المصنفة الأولى حتى الآن مع الملاعب العشبية إذ لم يسبق لها بلوغ نهائي على هذه النوعية من الملاعب.

وأوقعتها القرعة في بداية صعبة أمام منافسة أطاحت بكوكو جوف من الدور الأول في 2023.

وعانت اللاعبتان مع ضربات إرسالهما في البداية إذ شهدت الأشواط الأربعة الأولى تسع نقاط لكسر الإرسال وخسرت كل لاعبة إرسالها.

لكن هذا الأمر لم يؤثر على أداء شيانتيك في النهاية لتتقدم 3-1، وبعد ضربة أمامية حسمت المجموعة الأولى لصالحها، حققت بطلة فرنسا المفتوحة أربع مرات فوزها 20 تواليا في أول نقطة لحسم المباراة.