شيانتيك تهزم لامينز وتتأهل إلى الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

انتفضت إيجا شيانتيك بعد تراجع مستواها في المجموعة الثانية لتتغلب 6-1 و4-6 و6-4 على الهولندية سوزان لامينز اليوم الخميس لتتأهل إلى الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وبدت المصنفة الثانية في البطولة ومن أبرز المرشحات للقب بعد فوزها بلقبها السادس في البطولات الكبرى في ويمبلدون وفوزها ببطولة سينسناتي التحضيرية كما نجحت في تدارك بعض الأخطاء التي ارتكبتها في منتصف المباراة لتواصل مشوارها في البطولة.

وتلعب شيانتيك في الدور الثالث أمام آنا كالينسكايا المصنفة 29 في البطولة.

وسيطرت شيانتيك على المباراة وكسرت إرسال منافستها في الشوط الثاني، ثم أنقذت نقطة كسر إرسالها في الشوط الثالث بإرسال قوي.

ونجحت اللاعبة البولندية في كسر إرسال منافستها مجددا في الشوط السادس، ولم تتمكن لامينز من تسديد ضربة فوز واحدة في المجموعة الأولى.

وبدا الأمر وكأن سيناريو المجموعة الثانية سيكون مماثلا عندما خسرت لامينز إرسالها مبكرا، لكن اللاعبة الهولندية دخلت في أجواء المباراة عندما سددت ضربة خلفية ناجحة لتعادل النتيجة في الشوط الرابع.

وردت شيانتيك في الشوط السابع، عندما لعبت ضربة خلفية قاتلة لتستعيد التقدم، لكنها ارتكبت خطأ مزدوجا في الشوط الثامن وأرسلت ضربة خلفية في الشبكة عند نقطة المجموعة التي كانت من نصيب اللاعبة الهولندية.

وبعد أن تأخرت 4-1 في المجموعة الثالثة، قلصت لامينز الفارق عندما نجت من نقطة كسر بعدما تبادل استمر 12 ضربة في الشوط السادس، لكن شيانتيك مضت في طريقها للفوز بعدما حسمت شوطي إرسالها الأخيرين.