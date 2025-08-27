شيانتيك وسينر يتألقان في أمريكا المفتوحة للتنس

قدم يانيك سينر وإيغا شيانتيك عرضين مهيمنين في أمريكا المفتوحة للتنس على ملعب آرثر آش في اليوم الثالث من منافسات الدور الأول بالبطولة الكبرى بشكلها الجديد.

دخلت بطلة ويمبلدون شيانتيك البطولة في أفضل حالاتها بعد فوزها بلقب سينسناتي وتغلبت سريعا على إيميليانا أرانجو 6-1 و6-2 في ساعة واحدة فقط ولم تواجه أي نقطة لكسر إرسالها.

وأقرت بطلة نسخة 2022 بالتحدي الفريد من نوعه لأجواء نيويورك.

وقالت “البطولة تصبح أكثر صعوبة من عام إلى آخر لأن نيويورك صاخبة للغاية، ومن الصعب إيجاد هذا التوازن خارج الملعب.

“لكني أجيد التعامل مع الأجواء في هذا الشأن مقارنة باللاعبات الأخريات، لذا أحاول حقا أن أكون في فقاعتي”.

وستلعب شيانتيك بعد ذلك مع الهولندية سوزان لامينز.

وسار سينر حامل اللقب والمصنف الأول على خطى شيانتيك بأداء مهيمن بنفس القدر إذ تغلب على التشيكي فيت كوبريفا 6-1 و6-1 و6-2.

واستمتع اللاعب الإيطالي، الذي دخل بطولة العام الماضي تحت سحابة سوداء من جدل المنشطات بعد أن أفلت من الإيقاف رغم سقوطه في اختبارين للمنشطات، بدعم جماهيري قوي ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الأسترالي أليكسي بوبيرين.

ومع انتهاء المباراتين النهاريتين في نحو ثلاث ساعات، نقل المنظمون مواجهة المصنفة 21 ليندا نوسكوفا مع المجرية دالما جالفي إلى الملعب الرئيسي، لتفوز اللاعبة التشيكية 6-4 7-5.

إطلالة ليلية جذابة

واجهت كوكو غوف مباراة صعبة إذ احتاجت إلى ثلاث مجموعات للتغلب على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و6-7 و7-5 في الفترة المسائية على ملعب آرثر آش بعد أن خسرت شوط إرسالها الافتتاحي وارتكبت خطأين مزدوجين متتاليين حين كانت ترسل والنتيجة 5-4 في المجموعة الفاصلة قبل أن تستعيد رباطة جأشها لتحقق الفوز وتحجز مواجهة في الدور الثاني مع دونا فيكيتش الحاصلة على فضية أولمبياد باريس.

وأقرت اللاعبة الأمريكية، التي انفصلت مؤخرا عن مدربها مات دالي واستعانت بأخصائي الميكانيكا الحيوية غافين ماكميلان لمعالجة مشاكل الإرسال، بصعوبة المباراة.

وقالت “بصراحة، كانت مباراة صعبة جدا. أحد الأيام التي كنت فيها مرهقة ذهنيا لكنني أحاول. أعني، لم يكن إرسالي الأفضل اليوم لكنه عمل بنجاح وقت الحاجة. تحسنت مقارنة بالأسبوع الماضي. أسعى للتحسن مع كل مباراة”.

وفازت نعومي أوساكا البطلة السابقة مرتين على البلجيكية غريت مينين 6-3 و6-4 بينما كانت ترتدي زي نايكي الأحمر المرصع بالكريستال.

وقالت أوساكا عن إطلالتها “كنت أشعر أنه سيكون من الرائع الظهور بهذا الشكل تحت الأضواء الكاشفة. هذا هو الزي الليلي، لذا آمل أن أرتدي الزي النهاري في المرة القادمة”.

وفي مباريات أخرى، تغلب لورنسو موسيتي المصنف العاشر على الفرنسي جيوفاني مبيتشي بريكار 6-7 و6-3 و6-4 و6-4 على ملعب لويس أرمسترونج وسيواجه البلجيكي ديفيد جوفين بينما تغلبت الأمريكية أماندا أنيسيموفا المصنفة الثامنة على الأسترالية كيمبرلي بيريل 6-3 و6-2.

وبعد خروج دانييل ميدفيديف يوم الأحد، أصبح مارين شيليتش أحدث بطل سابق يودع البطولة إذ تغلب المصنف 23 ألكسندر بوبليك على الكرواتي 6-4 و6-1 و6-4 على ملعب جراند ستاند، بينما نجح الأمريكي تومي بول المصنف 14 في التغلب على الدنمركي إلمر مولر 6-3 و6-3 و6-1 ليضرب موعدا في الدور الثاني مع البرتغالي نونو بورجيس.

واختتم ألكسندر زفيريف المصنف الثالث منافسات الفترة المسائية على الملعب الرئيسي بفوزه على التشيلي أليخاندرو تابيلو 6-2 و7-6 و6-4 ليضرب موعدا مع البريطاني جاكوب فيرنلي.