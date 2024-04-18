"شيكاغو بولز" يفوز على "أتلانتا هوكس" في دوري كرة السلة الأمريكي

في ليلة مميزة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أظهر لاعب شيكاغو بولز، كوبي وايت، أداءً رائعًا حيث قاد فريقه لتحقيق فوز مهم على فريق أتلانتا هوكس بنتيجة 131-116، وسجل خلال المباراة ما يصل إلى 42 نقطة.

وبهذا الفوز حافظ بولز على فرصته في التأهل للأدوار الإقصائية للبطولة وسيلتقي غدا الجمعة خارج ملعبه مع ميامي هيت وسيحصل الفائز منهما على التصنيف الثامن بين فرق القسم الغربي.

وسيطر وايت أيضا على تسع كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.

وأنهت الهزيمة فرصة هوكس في الاستمرار في البطولة وودع المنافسة محتلا المركز العاشر بين فرق القسم الشرقي.

وأضاف نيكولا فوتشيفيتش 24 نقطة لرصيد الفريق الفائز وسيطر على 12 كرة مرتدة وأحرز زميله ديمار ديروزان 22 نقطة وسيطر على تسع كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.

وحصل أتلانتا على 30 نقطة من لاعبه ديجونتي موراي الذي سيطر أيضا على سبع كرات مرتدة وهيأ ست تمريرات حاسمة لزملائه لكن الفريق خسر للمرة السابعة على التوالي.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت الليلة الماضية قاد جويل إمبيد وزميله نيكولاس باتوم فريقهما فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز على ضيفه ميامي هيت 105-104.

وأحرز إمبيد 23 نقطة وسيطر على 15 كرة مرتدة بينما سجل باتوم 20 نقطة من بينها ست رميات ثلاثية.

وسيلتقي فيلادلفيا في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الشرقي مع نيويورك نيكس السبت المقبل في نيويورك بينما سيتطلع هيت لحسم تأهله للأدوار الإقصائية في مواجهة ضيفه شيكاجو بولز غدا الجمعة.