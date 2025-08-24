الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
شيلتون يتغلب على بوسي الصاعد من التصفيات في الدور الأول ببطولة أمريكا المفتوحة

منذ ساعة واحدة
بن شيلتون

تغلب بن شيلتون على إجناسيو بوسي لاعب بيرو الصاعد من التصفيات 6-3 و6-2 و6-4 في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الأحد ليستهل محاولته لإنهاء 22 عاما من الصيام عن الألقاب بالنسبة للاعبين الأمريكيين الرجال في نيويورك بشكل جيد.

كان شيلتون، الذي بلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة في 2023، مفعما بالثقة بعد فوزه بأكبر لقب في مسيرته في تورونتو في وقت سابق من هذا الشهر، ولم يظهر أي تراجع في مستواه على ملعب آرثر آش إذ حقق أكثر من 35 نقطة فوز مباشر وسدد خمس ضربات إرسال ساحقة.

وسيواجه شيلتون الفائز من مباراة الثنائي الإسباني بابلو كارينيو بوستا وبابلو ياماس رويز مع حصوله على يوم راحة إضافي بفضل جدول المباريات الممتد 15 يوما الذي اعتمدته البطولة الكبرى هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

