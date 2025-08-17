شيناتيك تتخطى ريباكينا لتبلغ نهائي بطولة سينسناتي للتنس لأول مرة

تغلبت إيجا شيانتيك المصنفة الثالثة على إيلينا ريباكينا 7-5 و6-3 اليوم الأحد لتبلغ نهائي بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس لأول مرة.

وعانت اللاعبة البولندية في المراحل الأولى من المباراة التي استغرقت 98 دقيقة، لكنها استغلت تراجع مستوى ريباكينا المفاجئ لتفوز بأربعة أشواط متتالية وتحسم المجموعة الأولى قبل أن تفوز بالمجموعة الثانية بسهولة.

ولعب ريباكينا المصنفة التاسعة في البطولة ضربة أمامية قطرية لامست الخط لتكسر إرسال منافستها، ثم فازت بشوط إرسالها لتقدم 5-3 في المجموعة الأولى.

لكن شيانتيك انتفضت وهاجمت إرسال اللاعبة القادمة من قازاخستان لتصبح النتيجة 5-5.

وبعدما أدركت التعادل، حافظت بطلة ويمبلدون السابقة على إرسالها قبل أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها عندما كسرت إرسال ريباكينا للمرة الثانية.

وخسرت ريباكينا، التي حققت فوزا سريعا على أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا في الدور السابق، شوط إرسالها للمرة الثالثة في بداية المجموعة الثانية بعدما أخطأت في إرسال ضربة خلفية لتتقدم شيانتيك 3-1.

وواجهت شيانتيك مقاومة من ريباكينا بعد ثلاثة أشواط، لكنها تعافت من تأخرها 15-40 لتحافظ على إرسالها وتصبح النتيجة 5-2 قبل أن تحسم المباراة عندما ردت ريباكينا الكرة بضربة أمامية خارج الملعب.

وتواجه شيانتيك، التي لم تخسر أي مجموعة في البطولة، الفائزة من مباراة قبل النهائي الأخرى اليوم بين المصنفة السابعة جاسمين باوليني ومنافستها فيرونيكا كوديرميتوفا.