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صدمة لبرشلونة.. ريال أقرب في التوقيع مع هذا اللاعب

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 9 - يونيو - 2024 1:12 مساءً
ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد وبرشلونة

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تحدثت أنباء في الإعلام الألماني عن اتفاق بين ريال مدريد وفلوريان فيرتس، نجم باير ليفركوزن، من أجل الانضمام إلى صفوفه.

الموهبة الألمانية الشابة كان أحد أبرز عناصر فريق تشابي ألونسو في مشواره نحو تحقيق ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا بالموسم الجاري، وينتظر أن يكون من نجوم ألمانيا في يورو 2024.

وقالت “بيلد” إن اللاعب اتفق مع ناديه أن يستمر في الموسم المقبل بصفوفه، ثم يرحل في صيف 2025 لخوض تجربة جديدة، على الأرجح في إسبانيا.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يملك اتفاقاً شخصياً مع اللاعب بالفعل لضمه، وأنه على استعداد لدفع مبلغ في حدود 150 مليون يورو لضم فيرتس في صيف 2025

وتأتي الأنباء لتكون بمثابة الصدمة لبرشلونة الذي أعلنت “موندو” في الأيام الماضية عن وجود نية من طرفه لمحاولة ضم النجم الألماني بسبب إعجاب مديره الرياضي ديكو به منذ فترة، وكذلك مدربه الجديد هانز فليك.

    المصدر :
  • وكالات

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