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صربيا تختتم استعدادها لبطولة أوروبا بالفوز 3-صفر على السويد وديا

منذ ساعة واحدة
من مباراة السويد وصربيا

من مباراة السويد وصربيا

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منحت أهداف سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ودوسان تاديتش فوزا سهلا لصربيا 3-صفر على مضيفتها السويد في ختام استعدادات الفريق لخوض بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وبحضور زلاتان إبراهيموفيتش الهداف التاريخي للسويد ضمن 46956 متفرجا قبل حفل تكريمه عقب المباراة، افتتح ميلينكوفيتش-سافيتش التسجيل لصربيا في الدقيقة 18 بضربة رأس وسط غفلة من دفاع السويد.

ودفعت السويد بالمهاجم ألكسندر إيساك في بداية الشوط الثاني وصنعت عدة فرص لكن ميتروفيتش أضاف الهدف الثاني من آخر لمسة له في المباراة بعد مرور ساعة من اللعب وقبل استبداله بزميله تاديتش، الذي سجل الهدف الثالث بعد ثماني دقائق من مشاركته ليحسم الفوز لمنتخب بلاده.

وتستهل صربيا مشوارها في بطولة أوروبا بالمجموعة الثالثة أمام إنجلترا في جيلسنكيرشن في 16 يونيو حزيران قبل مواجهة سلوفينيا والدنمرك.

    المصدر :
  • رويترز

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