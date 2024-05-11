صعود بارما وكومو إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي للقدم

صعد فريقا بارما وكومو إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الليلة الماضية بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية وسينضم فريق ثالث إليهما بعد الملحق.

وتعادل بارما متصدر دوري الدرجة الثانية 1-1 مع ريجانا لينهي الموسم برصيد 76 نقطة، بينما احتل كومو الذي يدربه لاعب وسط أرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق سيسك فابريجاس المركز الثاني برصيد 73 نقطة بعد تعادله مع كوزنسا.

والرئيس التنفيذي لنادي كومو هو أسطورة إنجلترا وتشيلسي السابق دينيس وايز في حين أن تييري هنري مستثمر وعضو في مجلس الإدارة.

ويعود كومو إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد غياب دام 21 عاما.

وسينضم فنيسيا، الذي احتل المركز الثالث بعد خسارته 2-1 أمام سبيتسيا إلى كريمونيزي وكاتانزارو وباليرمو وسامبدوريا وبريشيا في الملحق الذي يبدأ في 17 مايو أيار وينتهي في الثاني من يونيو حزيران.

وسيهبط فريق ليكو متذيل الترتيب إلى الدرجة الثالثة مع فرالبيزالو وأسكولي بينما سيلتقي في الملحق باري وتيرنانا يومي 16 و23 مايو أيار.