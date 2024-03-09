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صلاح: جودة نونيز لم يسبق لليفربول امتلاكها

منذ 29 دقيقة

محمد صلاح

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محمد صلاح​، أو المعروف أيضاً بإسم “مو صلاح”، هو واحد من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم وأحد النجوم البارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ صلاح مسيرته الإحترافية في مصر قبل أن ينتقل إلى بازل السويسري، ومنه إلى تشيلسي الإنجليزي. ومع أن مسيرته لم تكن خالية من التحديات، إلا أن انتقاله إلى فيورنتينا الإيطالي ومن ثم إلى روما كان بمثابة نقطة تحول، حيث برزت موهبته وأثبت قدرته على المنافسة في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.

وفي سياقٍ متّصل، أكّد محمد صلاح نجم ليفربول، على امتلاك فريقه تشكيل قادر على الفوز بكافة الألقاب، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي، غدا الأحد، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للبريميرليج، قال صلاح: “اللاعبون السابقون الذين رحلوا عن الفريق، ساعدونا بشدة في الماضي، وكانوا مذهلين”.

وأضاف: “نمتلك هذا الموسم تشكيلا مختلفا، لكن اللاعبون متعطشون جدا للنجاح، ولدينا فرصة جيدة للفوز بكل شيء.. نحتاج فقط للمحاولة، لأنه ليس لدينا شيئا لنخسره”.

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