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صلاح يُلمح إلى البقاء مع ليفربول بعد رحيل كلوب

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 21 - مايو - 2024 9:16 صباحًا
محمد صلاح

محمد صلاح

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ألمح الدولي المصري محمد صلاح في ساعة متأخرة من أمس الاثنين إلى بقائه مع ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد رحيل المدرب يورغن كلوب.

وبعد رحيل كلوب عقب نحو تسع سنوات وتأكيد تولي أرنه سلوت مدرب فينوورد المسؤولية خلفا له، زادت الشكوك بشأن مستقبل صلاح في ليفربول مع انتهاء عقده في يونيو حزيران 2025.

وارتبط قائد منتخب مصر (31 عاما) بالانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة. وبدا هداف ليفربول هذا الموسم بعيدا عن مستواه إلى حد ما خاصة في نهاية الموسم عندما تعثرت مهمة الفريق في المنافسة على اللقب.

وفي ساعة متأخرة أمس بعد الإعلان عن تعيين سلوت مدربا جديدا لليفربول، أوضح صلاح طموحات فريقه للموسم المقبل وأرسل كلمة وداعية إلى مدربه الألماني كلوب.

وقال صلاح في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل. جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة”.

وعلق صلاح على صورة له مع مدرب ليفربول السابق قائلا “لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الألقاب والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية. أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل، وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى”.

    المصدر :
  • رويترز

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