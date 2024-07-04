صورة.. "تحية الذئب" من لاعب تركي تتسبب بأزمة دبلوماسية بين ألمانيا وتركيا!

استدعت ألمانيا سفير تركيا في برلين (الخميس 4-7-2024) بسبب إيماءة “تحية الذئب” التي قام بها لاعب كرة قدم تركي خلال إحدى مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبرلين لحضور مباراة بلاده المقبلة.

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا مع المدافع التركي ميريه ديميرال بعد قيامه بإيماءة بيده على شكل رأس ذئب احتفالا بتسجيله هدفا خلال مباراة بطولة كأس الأمم الأوروبية ضد النمسا مساء الثلاثاء.

وترتبط هذه الإيماءة بتنظيم “الذئاب الرمادية”، وهو الذراع الشبابي القومي المتطرف لحزب الحركة القومية التركي، أحد حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي استدعاءها للسفير التركي، غداة قيام وزارة الخارجية التركية بالإجراء ذاته مع السفير الألماني في أنقره، وقالت “بصفتنا مضيفين لبطولة أمم أوروبا 2024، فإننا نرغب في أن تكون الرياضة عاملا للوحدة”.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الطريقة التي تعاملت بها السلطات الألمانية مع ديميرال “تضمنت تعصبا ضد الأجانب”، وإن التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير مقبول.

وتدافع الوزارة عن الإيماءة التي قام بها ديميرال باعتبارها رمزا تاريخيا وثقافيا لا يستهدف أحدا خلال احتفاله في المباراة.

وانتقدت وزيرة الداخلية الألمانية إيماءة ديميرال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قائلة “استغلال بطولة أمم أوروبا لأغراض عنصرية أمر مرفوض بشكل قاطع”.

وتأسس تنظيم “الذئاب الرمادية” في الستينيات، وكان ضالعا في أعمال عنف سياسية بين اليساريين والقوميين في تركيا تسببت في مقتل نحو خمسة آلاف شخص خلال فترة انقلاب عام 1980.

والتنظيم محظور في فرنسا ورمزه محظور في النمسا. وذكرت وزيرة الداخلية أنه رغم أن تحية الذئب ليست محظورة في ألمانيا، فإن التنظيم يخضع للمراقبة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية وتركية أن أردوغان يعتزم التوجه إلى برلين يوم السبت لحضور مباراة تركيا وهولندا في ربع نهائي بطولة أوروبا.

وذكرت قناة (إن.تي.في) وغيرها من وسائل الإعلام التركية أن أردوغان عدّل جدول أعماله ليتمكن من حضور المباراة. ومن المقرر أن يحضر قمة منظمة الدول التركية في أذربيجان يوم السبت.

وأقرت السفارة التركية في برلين التقارير الإعلامية لكنها قالت إنه ليس لديها أي معلومات عن البرنامج الرسمي للرئيس التركي.