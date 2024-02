صورة.. "فينيسيوس جونيور" يرتدي قميص منتخب المغرب.. ما القصة؟

أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، “دهشة” العالم أجمع؛ عندما ظهر مرتدياً قميص المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

وتساءل عشاق الساحرة المستديرة عن سر ارتداء النجم البرازيلي، قميص المنتخب المغربي؛ وهو ما كشفت عنه منظمة “اليونسكو”، فيما بعد.

من جهتها، أعلنت “اليونسكو” عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، عن أن فينيسيوس جونيور، زار إحدى المدارس الثانوية في مراكش المغربية؛ باعتباره سفير المنظمة للنوايا الحسنة.

Today, @vinijr, UNESCO Goodwill Ambassador for Education for All, visited a secondary school in Marrakech, a UNESCO Learning City.

Thank you, Vinicius Junior, for creating such a memorable moment for the kids and continuously championing UNESCO's mission.

Together with… pic.twitter.com/6n0uOeIUYq

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) February 19, 2024