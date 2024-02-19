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صورة.. "فينيسيوس جونيور" يرتدي قميص منتخب المغرب.. ما القصة؟

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2024 9:51 مساءً
فينيسيوس جونيور
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أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، “دهشة” العالم أجمع؛ عندما ظهر مرتدياً قميص المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

وتساءل عشاق الساحرة المستديرة عن سر ارتداء النجم البرازيلي، قميص المنتخب المغربي؛ وهو ما كشفت عنه منظمة “اليونسكو”، فيما بعد.

من جهتها، أعلنت “اليونسكو” عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، عن أن فينيسيوس جونيور، زار إحدى المدارس الثانوية في مراكش المغربية؛ باعتباره سفير المنظمة للنوايا الحسنة.

ويواصل فينيسيوس تألقه مع ريال مدريد، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث سجل 12 هدفا وصنع 7 آخرين، خلال 23 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    المصدر :
  • وكالات

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