صورة.. لافتة لدعم فلسطين في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

تتواصل حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في وجه الحرب الإسرائيلية التي يعانيها منذ السابع من أكتوبر، وكانت محطتها اليوم (السبت 25-5-2024) في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وأولمبيك ليون، على ملعب “سان ماميس” في إقليم الباسك الإسباني.

وقبل انطلاق المباراة، رفع المنظمون لافتات كبيرة تحمل عبارات بالإنجليزية وهي “stop genozide EU don’t be an accessory”.

هذه العبارة تعني باللغة العربية، أوقفوا الحرب في عزة، ولا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مشاركا في ذلك.

وتعد هذه من المرات النادرة في الملاعب الأوروبية على صعيد الرجال والسيدات التي يتم فيها رفع لافتات دعم لفلسطين.

وكان لافتاً اليوم أيضاً، وصف وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس الحرب في غزة بأنها “إبادة جماعية حقيقية”، وذلك في ظل تدهور العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا بعد قرار مدريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضافت أن اعتراف مدريد بدولة فلسطين ليس تحركا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنه يهدف إلى المساعدة في “إنهاء العنف في غزة”.

وأردفت مؤكدة “هذا ليس ضد أحد، هذا ليس ضد دولة إسرائيل، هذا ليس ضد الإسرائيليين الذين نحترمهم”.