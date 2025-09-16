الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
ضربة موجعة لأتليتيكو مدريد بغياب ألفاريز عن مواجهة ليفربول

منذ 9 دقائق
قال أتليتيكو مدريد الثلاثاء إن مهاجمه خوليان ألفاريز سيغيب عن مواجهة ليفربول في أنفيلد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء 17\9\2025 لاستمرار تعافيه من الإصابة التي أجبرته على مغادرة الملعب خلال المباراة الأخيرة أمام فياريال في الدوري الإسباني.

وخرج المهاجم الأرجنتيني (25 عاما)، الذي أحرز هدفا واحدا في أربع مباريات هذا الموسم، في الشوط الثاني من فوز أتليتيكو مدريد 2-0 على ضيفه فياريال يوم السبت الماضي.

كما لم يتمكن تياجو ألمادا وخوسيه ماريا خيمينيز وأليكس باينا وجوني كاردوسو (يعانون من التواء في الكاحل) من السفر ضمن تشكيلة المدرب دييجو سيميوني المكونة من 22 لاعبا لخوض المباراة التي ستقام في ملعب أنفيلد.

    المصدر :
  • رويترز

