ضغوط أوروبية تتصاعد لإلغاء مباراة ميلان وكومو في أستراليا

تزايدت الدعوات على رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لإلغاء خطط إقامة مباراة رسمية بين ميلان وكومو في مدينة بيرث الأسترالية مطلع العام المقبل، في أعقاب احتجاجات مماثلة شهدها الدوري الإسباني الذي تراجع عن إقامة مباراة فياريال وبرشلونة بالولايات المتحدة.

وأكدت مجموعة من جماهير كرة القدم الأوروبية في بيان أن إقامة المباراة على بعد نحو 15 ألف كيلومتر عن إيطاليا يمثل تهديدًا لصورة الدوري وسمعة اللعبة، مشددة على أن موقف اللاعبين والجماهير الإيطالية واضح: استمرار الفكرة سيضر بمكانة كرة القدم الإيطالية.

وحصل ميلان على تصريح مؤقت من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإقامة المباراة على ملعب بيرث في فبراير، نظرًا لانشغال ملعب سان سيرو بالألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو-كورتينا. ولم تُصدّق المباراة بعد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والفيفا.

على الرغم من أن الأندية الأوروبية تقيم بانتظام مباريات تحضيرية خارج البلاد، ستكون مباراة ميلان وكومو الرسمية الأولى في تاريخ الدوري الإيطالي خارج إيطاليا. وأبدى لاعب ميلان الفرنسي أدريان رابيو اعتراضه واصفًا الفكرة بـ”السخيفة والمجنونة”، بينما رأى رئيس الرابطة لويجي دي سيرفو أن التجربة الأمريكية يمكن أن تشكل نموذجًا عالميًا إذا طبقت وفق قواعد واضحة.

من جهتها، أعربت السلطات في غرب أستراليا عن تفاؤلها بإقامة المباراة، حيث قالت وزيرة الرياضة ريتا سافيوتي إن التعليقات من الدوري الإيطالي كانت داعمة، متوقعة صدور القرار النهائي من الاتحاد الآسيوي خلال أيام قليلة.