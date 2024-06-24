ظهور شرفي لسنوب دوج في التصفيات الأمريكية لألعاب القوى الأولمبية

اتضح أن سنوب دوج ليس سريعا فقط خلف الميكروفون، وإنما على مضمار ألعاب القوى أيضا.

وظهر مغني الراب والممثل الأمريكي ظهورا شرفيا في التصفيات الأمريكية لمنافسات ألعاب القوى يوم الأحد، عندما سجل زمنا قدره 34.44 ثانية في سباق استعراضي لمسافة 200 متر، وهي النتيجة التي اعتبرها “ليست سيئة جدا لشخص في 52 من عمره”.

وأحيا سنوب دوج ذكرى الراحل كوبي براينت نجم لوس انجليس ليكرز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إذ وضع وجهه في صدر الزي الرياضي الذي تزين بألوان العلم الأمريكي.

كما قام سنوب دوج بالتعليق لصالح شبكة (إن.بي.سي) على سباق الموانع الذي أقيم في يوجين بولاية أوريجون.

ويشتهر سنوب دوج، الذي سيشارك في التغطية الخاصة التي تقدمها الشبكة لأولمبياد باريس بداية من الشهر المقبل، في عالم الرياضة بدوري كرة القدم الأمريكية للناشئين يحمل اسمه.