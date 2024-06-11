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عداء لسباقات التحمل ينطلق نحو ألمانيا لدعم إنجلترا ببطولة أوروبا لكرة القدم

منذ 38 دقيقة
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إنطلق روس كوك عداء سباقات التحمل والماراثون، والذي يوصف بأنه “أصعب رجل” بعد أن أصبح أول شخص يقطع مسافة قارة أفريقيا بأكملها، نحو تحد جديد اليوم الثلاثاء حيث سيركض من استاد ويمبلي إلى ألمانيا التي تستضيف بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 لدعم منتخب إنجلترا.

وأكمل كوك (27 عاما)، رحلته عبر كامل أفريقيا بالوصول إلى تونس في أبريل نيسان الماضي بعد السفر عبر 16 دولة، في مغامرة استمرت 352 يوما تعرض فيها للسرقة تحت تهديد السلاح والمعاناة من التسمم الغذائي.

ونشر كوك عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “نعم أيها الفتية والفتيات. من دواعي سروري الشديد العودة إلى الطريق، والركض إلى ألمانيا لدعم إنجلترا طوال بطولة أوروبا. ساغادر ويمبلي الآن..هيا بنا”.

وتبدأ إنجلترا مشوارها في المجموعة الثالثة بمواجهة صربيا في جلسنكيرشن يوم الأحد المقبل، قبل اللعب مع الدنمرك في 20 يونيو حزيران الجاري وثم سلوفينيا بعدها بخمسة أيام.

    المصدر :
  • رويترز

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