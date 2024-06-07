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عرض الحلقات الأولمبية على برج إيفل قبل 50 يوما من انطلاق الألعاب

منذ ساعتين
اولمبياد باريس

اولمبياد باريس

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عرض منظمو أولمبياد باريس الصيفي 2024 اليوم الجمعة 7 حزيران/يونيو 2024، الحلقات الأولمبية على برج إيفل قبل 50 يوما من موعد انطلاق الدورة الصيفية في العاصمة الفرنسية.

وعرضت الحلقات المصنعة من الفولاذ المعاد تدويره على الجانب الجنوبي من أحد أهم معالم العاصمة الفرنسية بعد أن قام 30 عاملا تقريبا بتثبيتها باستخدام أربع رافعات.

وسيحظى برج إيفل بأهمية بارزة خلال الدورة المقبلة وستقام منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بجواره.

كما استخدمت قطع من الصلب من البرج في صنع ميداليات الدورة.

وستقام الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة ما بين 26 يوليو تموز و11 أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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