عشاق المستديرة على موعد مع "الرقصة الأخيرة" بين رونالدو وميسي

يتوق عشاق كرة القدم اليوم الخميس إلى مشاهدة مواجهة جديدة ربما تكون الأخيرة بين النجمين العالميين، البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي.

حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم صوب ملعب “المملكة أرينا” الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين فريقي النصر السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.

ويشعر مشجعو النجمين رونالدو وميسي، بالقلق وخيبة أمل، بعد أن ترددت أخبار شبه مؤكدة عن غياب “صاروخ ماديرا” عن “الرقصة الأخيرة” أمام “البرغوث” بسب الإصابة.

وتقام مسابقة كأس موسم الرياض هذا العالم بنظام الدوري، والفائز هو الحاصل على أكبر عدد من النقاط بمشاركة 3 أندية، هي الهلال والنصر وإنتر ميامي، حيث تختتم المسابقة بـ”الديربي السعودي”.

وكانت شهدت المباراة الافتتاحية لموس كأس الرياض 2024، فوز نادي الهلال على إنتر ميامي (4-3) يوم الاثنين الماضي، على ملعب “المملكة أرين” بالعاصمة الرياض.