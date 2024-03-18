عقب الفوز على أتلتيكو مدريد.. تشافي: الآن يمكننا أن نحلم

قال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، إن فريقه لعب “واحدة من أفضل مباريات الموسم، إن لم تكن الأفضل”، في الفوز على أتلتيكو مدريد (0-3) وأنه “يمكن الحلم” بالفوز بالدوري الإسباني.

وصرح تشافي عقب اللقاء الليلة الماضية: “لقد كانت واحدة من أفضل مباريات البطولة، إن لم تكن الأفضل. لعبنا جميعا مباراة رائعة كفريق وعلى المستوى الفردي”.

وفيما يتعلق بأداء جواو فيليكس، قال: “لقد لعب مباراة جيدة جدا، خاصة عندما لم نكن نمتلك الكرة. عمل بشكل جيد للغاية. لقد قلت بالفعل إنه سيكون متحمسا جدا. لقد أحدث الفارق، وأنا سعيد للغاية بهذا”.

وأضاف “قمنا بتحسين أشياء كثيرة ونحن في أفضل لحظات الموسم. نحن أفضل في الدفاع. لدينا توازن أفضل ولا نخسر الكثير من الكرات. نحن متمكنون للغاية، وأصبحنا أفضل في الهجوم”.

وأكد “الآن يمكننا أن نحلم”.

وتابع “صحيح أن المسافة مع ريال مدريد لا تزال كبيرة للغاية، وأن الأمر معقد جدًا، لكننا سنحاول. كرة القدم هي حالة ذهنية ونحن في أفضل لحظة في الموسم”.

وفيما يتعلق بطرده في الدقيقة 42، أشار إلى أن الحكم الرابع أخبره أن ذلك بسبب “الإيماءات”.

بهذا الفوز، رفع البرسا رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني ويصبح الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد، المتصدر، 8 نقاط.

الفوز أيضا يأتي بعد أيام من تأهل البلاوجرانا لربع نهائي دوري الأبطال، حيث سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، على حساب نابولي الإيطالي بثلاثية أيضا.