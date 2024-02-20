عقب عودتها للمنافسات.. بطلة أستراليا المفتوحة "سبالينكا" تخسر في بطولة دبي للتنس

فشلت بطلة أستراليا المفتوحة للتنس العائدة للمنافسات، في الدور الثاني لبطولة دبي للتنس، أرينا سبالينكا، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، من تحقيق الفوز على دونا فيكيتش 6-7 و6-3 و6-صفر.

وبدت سبالينكا، التي فازت بلقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك الشهر الماضي، في طريقها للفوز بسهولة بعد أن حسمت لاعبة روسيا البيضاء المجموعة الأولى الصعبة وكسرت إرسال منافستها مبكرا في المجموعة التالية لكن فيكيتش كان لديها رأي آخر.

وكانت اللاعبة الكرواتية، التي دخلت المباراة بعد فوزها بخمس من سبع مباريات سابقة مع المصنفة الثانية عالميا، على بعد نقطة واحدة من التأخر 3-صفر في المجموعة الثانية لكنها عدلت النتيجة بضربة رائعة من العمق.

وكانت هذه نقطة التحول في المباراة إذ فازت فيكيتش في 12 من أصل 13 شوطا بعدها لتضمن الفوز وتضرب موعدا مع سورانا كريستيا التي تغلبت على فيرونيكا كودرميتوفا 6-1 و6-4.

وقالت فيكيتش (27 عاما) المصنفة 31 عالميا “في كل الأوقات لم أستسلم، لم أتوقف عن الإيمان بقدرتي على الفوز.

“واصلت القتال. أخبرت مدربي أنني سأقضي هذا الأسبوع كنصف إجازة. أستطيع أن أقول لكم إنني أمضيت وقتا على الشاطئ أكثر مما أمضيته في الملعب.

“ربما تكون هذه طريقة جيدة للمضي قدما”.

وبذلت ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون جهدا كبيرا أمام الأمريكية بيتون ستيرنز قبل أن تفوز 6-1 و5-7 و6-2، بينما تخطت المتألقة إيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة السابقة السويسرية لولو صن 6-3 و6-3.

وتأهلت إيلينا ريباكينا بطلة برزبين وأبوظبي إلى دور الستة عشر بعد انسحاب فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى على العالم سابقا بسبب الإصابة قبل المجموعة الثالثة بعد أن تعادلت منافستها القازاخستانية في المباراة عندما كانت النتيجة 4-6 و6-2.

وأنهت ماريا ساكاري المصنفة الثامنة سلسلة من ثلاث هزائم متتالية بفوزها 6-2 و6-4 على الأمريكية إيما نافارو وستواجه جاسمين باوليني التي تغلبت على ليلى فرنانديز 6-3 و6-4.