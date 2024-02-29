عقوبة تنهي مشوار بول بوغبا في كرة القدم

أصدرت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، عقوبة طويلة، بحق النجم الفرنسي بول بوغبا، ستنهي فعليا مشواره في كرة القدم.

وأشارت مصادر في إيطاليا، إلى أن السلطات الرياضية في إيطاليا، قررت إيقاف بول بوغبا، 4 أعوام، عن ممارسة كرة القدم، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات قبل أشهر.

وثبت تعاطي النجم الفرنسي منشط “التيستيستيرون”، خلال فحص المنشطات بعد مباراة يوفنتوس الأولى بالدوري الإيطالي هذا الموسم، في أغسطس 2023.

وكان بوغبا قد عانى من الإصابات بالسابق، ومثل الموسم الحالي “فرصته الأخيرة” للعودة لمستواه السابق، حيث كتب اسمه بين المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.

والخميس، تم تأكيد مخاوف اللاعب، بإصدار عقوبة تمتد لأربعة أعوام، مما يعني أنه سيسمح له العودة للعب بعمر 35 عاما، في مارس من عام 2028.

وسيبلغ النجم الفرنسي بطل العالم، عامه الـ31، بعد أسبوعين.

وقال‭ ‬بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إنه سيطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوام بسبب مخالفته لوائح المنشطات في وقت سابق من الموسم الحالي بعد الاستجابة لطلب الادعاء الإيطالي بإيقافه لهذه المدة.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا وصحيفة لا ريبوبليكا أن السلطات وافقت بذلك على طلب المدعي العام الرياضي بفرض إيقاف لمدة أربع سنوات على اللاعب الفرنسي.

وكانت المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات أوقفت بوغبا بصفة مبدئية في سبتمبر أيلول الماضي بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة رياضيا.