عودة منافسات تنس السيدات إلى نادي كوينز للمرة الأولى منذ 50 عاما

أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الخميس 16 أيار/مايو 2024، أن نادي كوينز سيستضيف بداية من عام 2025 وللمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن بطولة للسيدات التي تمنح 500 نقطة قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.

وتعود آخر مرة استضاف فيها نادي كوينز التاريخي إحدى بطولات تنس السيدات إلى عام 1973، والتي نُقلت بعد ذلك إلى إيستبورن، لكنها ستقام الآن في الأسبوع الأول من موسم الملاعب العشبية قبل أسبوع من بطولة الرجال.

وقال كريس بولارد مدير البطولات الكبرى في الاتحاد البريطاني للتنس في بيان “يعد هذا التقويم الجديد خطوة مهمة في زيادة ظهور رياضتنا، وخاصة بطولات السيدات.

“يعني التغيير أنه بإمكاننا تقديم نسخة رفيعة المستوى لبطولة نسائية في لندن لأول مرة منذ نصف قرن.

“نحن ملتزمون بحماية الانتشار الجغرافي لملاعبنا العشبية وسيستضيف كل ملعب الآن منافسات تنس الرجال والسيدات، مما يعني المزيد من الفرص للجماهير لمشاهدة اللاعبين البريطانيين وهم يلعبون بالقرب منهم”.