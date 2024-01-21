عينُ منتخب لبنان على "إنجاز غير مسبوق".. ومباراةٌ مفصليّة غدًا

يأمل منتخب لبنان تحقيق إنجاز غير مسبوق في مسابقة كأس آسيا لكرة القدم، ببلوغ الدور الإقصائي في النسخة الـ 18 التي تستضيفها قطر، عندما يلتقي طاجيكستان الخامسة والنصف عصر غد الإثنين بتوقيت بيروت، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة الدوحة، في ختام المرحلة الثالثة من الدور الأول للمجموعة الأولى.

الفوز يضع لبنان في دور الـ 16، في مشاركته الثالثة في النهائيات، بعد أولى باستضافة المسابقة العام 2000 جمع فيها نقطتين من تعادلين أمام العراق 2 – 2 وتايلاند 1 – 1، وثانية في الإمارات 2019 حقق فيها فوزًا أول على كوريا الشمالية 4 – 1 في الشارقة. في حين انتزع نقطة في النهائيات الحالية بتعادله مع الصين سلبًا 0 – 0 في المرحلة الثانية على ستاد الثمامة، بعد سقوطه افتتاحًا أمام قطر حاملة اللقب 0 – 3 على ستاد لوسيل.

يبحث منتخبنا عن هزّ الشباك في النسخة الحالية. والتعادل يمكن أن يؤهله للدور الثاني من بوابة صاحب أفضل مركز ثالث (بطاقة تمنح لأربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، وترافق الأول والثاني من كل مجموعة).