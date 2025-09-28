غابرييل يمنح أرسنال فوزا صعبا 2-1 على حساب نيوكاسل

سجل مدافع أرسنال غابرييل هدف الفوز بضربة رأس في الوقت بدل الضائع إثر ركلة ركنية ليضمن لفريقه الفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد على استاد سانت جيمس بارك ويقلص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين بفضل عرض مذهل في الدقائق الأخيرة.

وتقدم أرسنال إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من ست مباريات، فيما يحتل نيوكاسل المركز 15 بست نقاط من نفس العدد من المباريات.

وتقدم نيوكاسل بهدف في الدقيقة 34 عندما ارتقى نيك فولتماده أعلى من الجميع ليقابل تمريرة عرضية من ركلة ركنية قصيرة ويسكن الكرة برأسه في الشباك بعد أن تسبب كريستيان موسكيرا مدافع أرسنال في إعادة الكرة للمنافس بسبب تمريرة خاطئة للخلف.

وشعر الضيوف بالإحباط بعد إهدارهم عدد من الفرص، لكنهم سجلوا هدفين في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث حول ميكل ميرينو الكرة برأسه في الدقيقة 84، قبل أن يسجل جابرييل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.