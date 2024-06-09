غاريث ساوثغيت: إنجلترا بحاجة إلى فريق متكامل لتحقيق النجاح في بطولة أوروبا

يقدم جود بلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد العديد من الحلول لكن غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا قال إن فريقه لن يفوز بأي شيء إذا اعتمد على لاعب رئيسي واحد فقط لتحقيق النجاح في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا.

وقدم بلينجهام، الذي خاض آخر مبارياته مع إنجلترا في فترة التوقف الدولي في مارس آذار، موسما رائعا مع ناديه حيث فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بجانب حصوله على جوائز فردية.

وعلى الرغم من ترشيح معظم الجماهير المحلية بلينجهام (20 عاما) لقيادة منتخب إنجلترا للفوز بأول لقب كبير منذ عام 1966، رفض ساوثجيت قبول هذه التوقعات.

وحصل بلينجهام على فترة راحة إضافية بعد فوز ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا على بروسيا دورتموند يوم السبت قبل الماضي، ولم يشارك في خسارة إنجلترا 1-صفر أمام أيسلندا يوم الجمعة في آخر مبارياتها الودية استعدادا لبطولة أوروبا.

وقال ساوثغيت لوسائل إعلام إنجليزية بعد الهزيمة في ويمبلي “لا نضع كل شيء على عاتق جود. لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين والذهاب ومحاولة الفوز بهذه البطولة هو عمل جماعي”.

وأضاف “إذا كنا نعتمد على شخص واحد فلن نكون الفريق الذي سيفوز. أنا متأكد من أن (بلينجهام) سيعطي الفريق دفعة لكنها ليست مسؤوليته للقيام بذلك. واجب علينا جميعا أن نركز بشكل صحيح ونتأكد أن العقلية سليمة على المستوى الفردي”.

وتبدأ إنجلترا مسيرتها في بطولة أوروبا بمواجهة صربيا في المجموعة الثالثة يوم 16 يونيو حزيران.