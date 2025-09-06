غاسلي يمدد عقده مع ألبين المنافس في فورمولا 1 حتى 2028

أعلن فريق ألبين المملوك لشركة رينو والمنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت تمديد عقد سائقه الفرنسي بيير غاسلي حتى نهاية موسم 2028.

وجاء الإعلان خلال جائزة إيطاليا الكبرى. ويحتل ألبين المركز الأخير في ترتيب الصانعين بعد 15 من أصل 24 جولة في الموسم الحالي وحصد غاسلي جميع النقاط العشرين التي أحرزها الفريق حتى الآن.

انضم بطل سباقات فورمولا 2 السابق، الفائز بسباق جائزة إيطاليا الكبرى في 2020 مع فريق ألفا تاوري المملوك لرد بول، إلى ألبين في 2023.

وقال غاسلي “يسعدني الالتزام بمستقبل طويل الأمد مع ألبين. وباعتباري فرنسي، بصفة خاصة، فإن القيادة لصالح شركة سيارات فرنسية تجعلني أشعر بالفخر الشديد”.

وأضاف “لطالما شعرت أن هذا الفريق هو المكان المناسب للمستقبل”.

وقال غاسلي إن دعم رئيس الفريق فلافيو برياتوري والتزام الرئيس التنفيذي الجديد لرينو فرانسوا بروفو بالإضافة إلى موظفي المصنع جعل القرار بديهيا.

وأضاف “أريد أن أكون هنا في السنوات القادمة وتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الفوز بالسباقات وبطولات العالم”.

وأشار برياتوري، الذي قاد الفريق إلى تحقيق الألقاب عندما كان يتسابق تحت اسم بينيتون في التسعينيات ثم رينو في أوائل الألفية الجديدة، إلى جاسلي باعتباره “السائق القائد”.

وقال “كان بيير مكسبا هائلا للفريق خلال هذه الفترة الصعبة. لقد أعجبت كثيرا بسلوكه وتفانيه وموهبته، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا المشروع معا لفترة طويلة”.

وتسابق غاسلي مع زميلين في الفريق هذا الموسم إذ استُبدل الأسترالي جاك دوهان بالأرجنتيني فرانكو كولابينتو بعد ستة سباقات. وهناك حالة من عدم اليقين بشأن من سيشارك السائق الفرنسي الموسم المقبل.

وستدخل فورمولا 1 حقبة جديدة من المحركات في 2026 في ظل تغييرات كبيرة في القوانين، لكن برياتوري قال إن ألبين مستعد بشكل جيد.

وسيتحول ألبين إلى استخدام محركات مرسيدس العام المقبل وهي نفس المحركات التي يستخدمها فريقا مكلارين، حامل اللقب، ووليامز.