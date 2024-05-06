غالب فحص يحرز لقب "بطل كأس لبنان في كرة الطاولة"!

أحرز لاعب النادي الرياضي غزير غالب فحص لقب مسابقة كأس لبنان لفردي الرجال في كرة الطاولة بتغلبه في المباراة النهائية على سعدالدين الهبش (الأهلي صيدا) 3-2 (الاشواط 11-2، 10-12، 11-7، 6-11، 14-12).

وحلّ في المركز الثالث حسن شبيب (الأهلي صيدا) وفي المركز الرابع باسل حرب (انترانيك بيروت).

وأجريت البطولة وفق نظام خروج المغلوب من مرتين وضمّت 331 لاعبا، تباروا على مدى أسبوع على طاولات نادي مون لاسال في عين سعادة، بإشراف رئيس اللجنة الفنية فادي قسيس ورئيس لجنة الحكام الدكتور كميل مرعب.

كما قاد المباريات الحكام الدوليون مصطفى الدقدوقي، سارة جابر، غدير سبيتي وماي مرشد رضوان، والاتحاديون ايلي سليمان، جوزف مرعب، ميشال السمعاني، سينتيا غصن، الدكتور فادي الراعي وطوني دياب.

وفي الختام، وزع أمين عام الاتحاد الدكتور بيار هاني ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس كأس المركز الأول والميداليات على الفائزين.