الأثنين 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غانا تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على جزر القمر

منذ 41 دقيقة
منتخب غانا

منتخب غانا

A A A
طباعة المقال

تأهلت غانا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوزها 1-صفر على جزر القمر بهدف سجله محمد قدوس من مسافة قريبة في بداية الشوط الثاني ليثير احتفالات واسعة بين الجماهير التي ملأت استاد أكرا اليوم الأحد.

وسجل قدوس هدف الفوز في الدقيقة 47 بعد تمريرة عرضية من توماس بارتي ليمنح الجماهير الغفيرة الفوز المنشود.

وكانت غانا ستتأهل حتى لو خسرت إذ تعثرت مدغشقر أقرب منافسيها 4-1 في مالي في نفس الوقت.

وباتت غانا الدولة الأفريقية الخامسة التي تتأهل للمشاركة في البطولة التي تقام في أمريكا الشمالية بعد المغرب وتونس ومصر والجزائر.

وهذه المرة الخامسة التي تشارك فيها غانا في كأس العالم حيث وصلت إلى دور الثمانية في عام 2010.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

بطولة العالم للرجل الحديدي
ثمانينية تصبح أكبر امرأة تنهي بطولة العالم للرجل الحديدي
منتخب التشيك
جزر فارو صاحبة المركز 136 عالمياً تصعق التشيك في تصفيات كأس العالم
منتخب اسكتلندا
اسكتلندا تهزم روسيا البيضاء 2-1 بتصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
الطقس
توقعات الطقس في الأيام المقبلة
حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي
إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها